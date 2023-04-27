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Водна поліція

Video: Дивитись Водна поліція 17 серія від 27.04.2023 онлайн

Дивитись Водна поліція 17 серія на сайті телеканалу СТБ. 17 серія серіалу Водна поліція від 27.04.2023 дивитись онлайн
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Серия 17 | 27.04.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 17 від 27.04.2023 на сайті СТБ! У Дніпрі знаходять труп працівника теплохода Ластівка Артема Біловола. Під час розтину судмедексперт встановлює, що чоловік загинув не від утоплення, а замерз до смерті. Як це могло статися, якщо на вулиці плюсова температура? Дізнайтеся просто зараз!

У 17 серії Водна поліція 2023 слідчі з’ясовують, що Артем був ігроманом і мав великі борги. Чи має відношення його залежність до загибелі? Які шокуючі таємниці розкриють правоохоронці під час розслідування? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 17.

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Водна поліція

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