Серия 16 | 26.04.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 16 від 26.04.2023 на сайті СТБ! Чиновника Київської міської адміністрації Євгена Кучеренка спіймали на хабарі, і на нього чекає вирок. Проте за день до суду чоловік раптово зникає. Правоохоронці підозрюють, що Євген втік, щоб уникнути покарання. Проте згодом його труп знаходять у водосховищі. На тілі загиблого численні гематоми й синці, які вказують на те, що смерть була насильницькою. Хто і навіщо вбив Євгена Кучеренка? Яку таємницю забрав із собою небіжчик? Розслідування цієї справи дивіться онлайн у серіалі СТБ Водна поліція 2023 серія 16.

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Водна поліція