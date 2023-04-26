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Водна поліція

Video: Смотреть Водна поліція 16 серия от 26.04.2023 онлайн

Смотреть Водна поліція 16 серия на сайте телеканала СТБ. 16 серия сериала Водна поліція от 26.04.2023 смотреть онлайн
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Смотреть Водна поліція 16 серия от 26.04.2023 онлайн
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Серия 16 | 26.04.2023 | 2023

Смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 серия 16 от 26.04.2023 на сайте СТБ! Чиновника Киевской городской администрации Евгения Кучеренко поймали на взятке, и его ждет приговор. Однако за день до суда мужчина внезапно исчезает. Правоохранители подозревают, что Евгений скрылся, чтобы избежать наказания. Однако впоследствии его труп находят в водохранилище. На теле погибшего многочисленные гематомы и кровоподтеки, указывающие на то, что смерть была насильственной. Кто и зачем убил Евгения Кучеренко? Какую тайну унес с собой покойник? Расследование этого дела смотрите онлайн в сериале СТБ Водна поліція 2023 серия 16.

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Водна поліція

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