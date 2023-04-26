Серия 15 | 26.04.2023 | 2023

Смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 серия 15 от 26.04.2023 на сайте СТБ! Правоохранители расследуют гибель Екатерины Орленко, тело которой нашли на берегу реки. Сначала все походило на несчастный случай: женщина перебрала с алкоголем и утонула. Но вскоре водная полиция установила, что у Орленко была аллергия на алкоголь и она ждала ребенка. Первым под подозрение попал женатый любовник Екатерины Михаил Воскобоев, которому погибшая сообщила о беременности. Еще один подозреваемый – криминальный авторитет Олег Рипницкий, на которого Орленко переписала свою фирму за день до смерти. Удастся ли следователям найти настоящего преступника? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Водна поліція 2023 серия 15.

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Водна поліція