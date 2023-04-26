Серия 15 | 26.04.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 15 від 26.04.2023 на сайті СТБ! Правоохоронці розслідуватимуть загибель Катерини Орленко, тіло якої знайшли на березі річки. Спершу все було схоже на нещасний випадок: жінка перебрала з алкоголем і втопилася. Проте згодом водна поліція встановила, що в Орленко була алергія на алкоголь і вона чекала на дитину. Першим під підозру потрапив одружений коханець Катерини Михайло Воскобоєв, якому загибла повідомила про вагітність. Ще один підозрюваний – кримінальний авторитет Олег Рипницький, на якого Орленко переписала свою фірму за день до смерті. Чи вдасться слідчим знайти справжнього злочинця? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 15.

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Водна поліція