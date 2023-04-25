Серия 14 | 25.04.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 14 від 25.04.2023 на сайті СТБ! Правоохоронці шукають вбивцю порноакторки Катерини Слуцкар. Її батьку Володимиру Авраменку надіслали відео, на якому невідомий вистрілює в його доньку. Проте згодом водна поліція з’ясувала, що вбивство на човні було постановкою. Насправді дівчину втопили в Дніпрі наступного дня. Хто так жорстоко розправився з Катериною Слуцкар? Звідки на волоссі порноакторки сліди ладану? І за що насправді її позбавили життя? Розслідування цієї заплутаної справи дивіться онлайн у серіалі Водна поліція 2023 серія 14 від 25.04.2023 на телеканалі СТБ!

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Водна поліція