Серия 14 | 25.04.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Водна поліція 2023 серия 14 от 25.04.2023 на сайте СТБ! Правоохранители ищут убийцу порноактрисы Екатерины Слуцкарь. Ее отцу Владимиру Авраменко послали видео, на котором неизвестный выстреливает в его дочь. Вскоре водная полиция выяснила, что убийство на лодке было постановкой. В действительности девушку утопили в Днепре на следующий день. Кто так жестоко расправился с Екатериной Слуцкарь? Откуда на волосах порноактрисы следы ладана? И за что на самом деле ее лишили жизни? Расследование этого запутанного дела смотрите онлайн в сериале Водна поліція 2023 серия 14 от 25.04.2023 на телеканале СТБ!

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Водна поліція