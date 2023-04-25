Серия 13 | 25.04.2023 | 2023

Смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 серия 13 от 25.04.2023 на сайте СТБ! Водная полиция расследует убийство школьницы Елены Бережнюк. Правоохранители устанавливают, что незадолго до трагедии молодую девушку похитили у собственного дома, затем убили и утопили в Днепре, чтобы скрыть следы преступления. Первым под подозрение попадает Артур Смелько – парень, с которым Елена встречалась. Удастся ли водной полиции доказать его причастность к убийству? Какую двойную жизнь вела погибшая незадолго до смерти? Не пропустите интересное расследование – смотрите онлайн сериал СТБ Водна поліція 2023 серия 13.

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Водна поліція