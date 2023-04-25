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Водна поліція

Video: Дивитись Водна поліція 13 серія від 25.04.2023 онлайн

Дивитись Водна поліція 13 серія на сайті телеканалу СТБ. 13 серія серіалу Водна поліція від 25.04.2023 дивитись онлайн
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Серия 13 | 25.04.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 13 від 25.04.2023 на сайті СТБ! Водна поліція розслідує вбивство школярки Олени Бережнюк. Правоохоронці встановлюють, що незадовго до трагедії молоду дівчину викрали біля власного будинку, потім вбили і втопили у Дніпрі, щоб приховати сліди злочину. Першим під підозру потрапляє Артур Смілько – хлопець, з яким Олена зустрічалася. Чи вдасться водній поліції довести його причетність до вбивства? Яке подвійне життя вела загибла незадовго до смерті? Не пропустіть цікаве розслідування – дивіться онлайн серіал СТБ Водна поліція 2023 серія 13.

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Водна поліція

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