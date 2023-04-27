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Водна поліція

Video: Смотреть Водна поліція 17 серия от 27.04.2023 онлайн

Смотреть Водна поліція 17 серия на сайте телеканала СТБ. 17 серия сериала Водна поліція от 27.04.2023 смотреть онлайн
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Смотреть Водна поліція 17 серия от 27.04.2023 онлайн
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Серия 17 | 27.04.2023 | 2023

Смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 серия 17 от 27.04.2023 на сайте СТБ! В Днепре находят труп работника теплохода Ласточка Артема Беловола. При вскрытии судмедэксперт устанавливает, что мужчина погиб не от утопления, а замерз до смерти. Как это могло произойти, если на улице плюсовая температура? Узнайте прямо сейчас!

В 17 серии Водна поліція 2023 года следователи выясняют, что Артем был игроманом и имел большие долги. Имеет ли отношение его зависимость к гибели? Какие шокирующие тайны раскроют правоохранители в ходе расследования? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Водна поліція 2023 серия 17.

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Водна поліція

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