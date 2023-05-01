Video: Дивитись Водна поліція 19 серія від 01.05.2023 онлайн
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Місцевий рибалка замість риби наловив у Дніпрі сотні купюр євро, а потім натрапив на тіло загиблого екоінспектора. Судмедекспертиза виявила, що вода з легенів жертви за своїм хімічним складом відрізняється від води, в якій був знайдений труп. Вміст нафти в першій рідині перевищував норму в 17 разів! Яку таємницю виловлених грошей розкриють слідчі серіалу Водна поліція? Невже хтось хотів приховати злочини проти природи, які хотів розкрити Олег Луненко? Чи його загибель взагалі не пов’язана з роботою в інспеції? Дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 19 від 01.05.2023.
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