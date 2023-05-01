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Водна поліція

Video: Дивитись Водна поліція 19 серія від 01.05.2023 онлайн

Дивитись Водна поліція 19 серія на сайті телеканалу СТБ. 19 серія серіалу Водна поліція від 01.05.2023 дивитись онлайн
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Серія 19 | 01.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 19 серія від 01.05.2023 на сайті телеканалу СТБ, щоб побачити нові пригоди криміналістів!

Місцевий рибалка замість риби наловив у Дніпрі сотні купюр євро, а потім натрапив на тіло загиблого екоінспектора. Судмедекспертиза виявила, що вода з легенів жертви за своїм хімічним складом відрізняється від води, в якій був знайдений труп. Вміст нафти в першій рідині перевищував норму в 17 разів! Яку таємницю виловлених грошей розкриють слідчі серіалу Водна поліція? Невже хтось хотів приховати злочини проти природи, які хотів розкрити Олег Луненко? Чи його загибель взагалі не пов’язана з роботою в інспеції? Дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 19 від 01.05.2023.

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Водна поліція

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