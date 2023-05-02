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Водна поліція

Video: Смотреть Водна поліція 21 серия от 02.05.2023 онлайн

Смотреть Водна поліція 21 серия на сайте телеканала СТБ. 21 серия сериала Водна поліція от 02.05.2023 смотреть онлайн
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Серия 21 | 02.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 серия 21 от 02.05.2023 на сайте СТБ! В Днепре обнаруживают тело женщины. Правоохранители устанавливают, что погибшую звали Нина Чухай и она была владелицей ресторана. Первым под подозрение попадает муж погибшей Егор. Он младше Нины на 13 лет и в случае ее смерти наследует все ее имущество.

В 21 серии Водна поліція 2023 следователи проверяют следы на месте убийства и устанавливают, что они принадлежат женщине. В день перед смертью у Нины был конфликт с управляющей рестораном Алиной Коваленко. Нина винила молодую девушку в интрижках с ее мужем. Неужели Егор и Алина действовали в сговоре? Какие неожиданные открытия ждут следствие? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Водна поліція 2023 серия 21.

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Водна поліція

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