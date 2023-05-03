Серия 24 | 03.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Водна поліція 2023 серия 24 от 03.05.2023 на сайте СТБ! На столичном пляже отдыхающие обнаруживают труп мужчины. Следователи устанавливают, что погибшего звали Денис Холодный и он работал барменом в ресторане Империя на Днепре. Во время допроса коллег и просмотра записей с камер видеонаблюдения водная полиция узнает, что у Дениса был конфликт с сыном владелицы заведения Кириллом Борисовым. Ребята не могли поделить девушку. Неужели любовный треугольник стал причиной трагедии? Какие секреты раскроет следствие? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн сериал Водна поліція 2023 серия 24.

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Водна поліція