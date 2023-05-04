Серия 25 | 04.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Водна поліція 2023 серия 25 от 04.05.2023 на сайте СТБ! В селе Будивцы находят мертвую женщину. Ею оказывается преподавательница академии МВД Украины Елена Шевчук. Эксперты устанавливают, что женщине косой перерезали горло. Пока следователи ищут преступника, в деревне происходит еще одно убийство. Неужели это дело рук маньяка? Смотрите онлайн в 25 серии Водна поліція 2023.

Село в панике. Во дворах местных жителей появляются странные самодельные кресты. Что они означают и кто оставляет их? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Водна поліція 2023 серия 25.

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Водна поліція