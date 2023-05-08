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Водна поліція

Video: Дивитись Водна поліція 27 серія від 08.05.2023 онлайн

Дивитись Водна поліція 27 серія на сайті телеканалу СТБ. 27 серія серіалу Водна поліція від 08.05.2023 дивитись онлайн
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Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 27 серія від 08.05.2023 на сайті телеканалу СТБ, щоб дізнатися про нове резонансне розслідування водників.

Серійний маніяк Сумний клоун знову вийшов на полювання після трьох років мовчання. Повернення серійника, який вбив чотирьох дівчат на Київщині, привернуло увагу вищого керівництва, тому у відділення приїхала прокурорка Вікторія Торковська. Герої детективу Водна поліція зіткнулися з проблемою. Звичайний вбивця завжди має мотив, а маніяк керується лише жагою крові. Як тоді знайти душогуба? Чи зможуть криміналісти попередити новий злочин? Невже Сумний клоун ці три роки сидів у в’язниці за інші свої злочини? Дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 27 від 08.05.2023.

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Водна поліція

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