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Водна поліція

Video: Дивитись Водна поліція 28 серія від 08.05.2023 онлайн

Дивитись Водна поліція 28 серія на сайті телеканалу СТБ. 28 серія серіалу Водна поліція від 08.05.2023 дивитись онлайн
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Серія 28 | 08.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 28 від 08.05.2023 на сайті СТБ! Правоохоронці розслідують вбивство Галини Горбацевич, яку кілька місяців вважали зниклою безвісти. Муміфіковане тіло дівчини знайшли в столичному колекторі, проте експертиза встановила, що Галину вбили в іншому місці. Хто й навіщо позбувся 19-річної дівчини, а потім сховав сліди злочину в колекторі? Спробує встановити водна поліція.

Під час розслідування слідчі дізнаються, що напередодні загибелі Галина Горбацевич відпочивала в барі разом зі своїми друзями. Проте згодом друг Артур загинув у ДТП, а подруга Вікторія зникла безвісти. Чи пов’язані трагедії трьох друзів між собою? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал СТБ Водна поліція 2023 серія 28.

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Водна поліція

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