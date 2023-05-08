Video: Дивитись Водна поліція 28 серія від 08.05.2023 онлайн
Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 28 від 08.05.2023 на сайті СТБ! Правоохоронці розслідують вбивство Галини Горбацевич, яку кілька місяців вважали зниклою безвісти. Муміфіковане тіло дівчини знайшли в столичному колекторі, проте експертиза встановила, що Галину вбили в іншому місці. Хто й навіщо позбувся 19-річної дівчини, а потім сховав сліди злочину в колекторі? Спробує встановити водна поліція.
Під час розслідування слідчі дізнаються, що напередодні загибелі Галина Горбацевич відпочивала в барі разом зі своїми друзями. Проте згодом друг Артур загинув у ДТП, а подруга Вікторія зникла безвісти. Чи пов’язані трагедії трьох друзів між собою? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал СТБ Водна поліція 2023 серія 28.
Дивіться онлайн: Водна поліція 27 серія