Серія 29 | 09.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 29 від 09.05.2023 на сайті СТБ! У Дніпрі знаходять мертвою дружину колишнього сталевого магната. На тілі померлої не знайдено жодного синця, тому слідчі припускають, що це нещасний випадок. Проте експертиза виявляє в організмі токсичний талій. Хто і за що труїв молоду жінку? Дивіться онлайн у серіалі СТБ Водна поліція 2023.

Першою під підозру потрапляє домашня робітниця Соломія Марківна, проте жінка відмовляється давати будь-які свідчення і співпрацювати зі слідством. Чи вдасться водній поліції докопатися до істини? Не пропустіть цікаве розслідування – дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 29.

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Водна поліція