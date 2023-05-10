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Водна поліція

Video: Смотреть Водна поліція 31 серия от 10.05.2023 онлайн

Смотреть Водна поліція 31 серия на сайте телеканала СТБ. 31 серия сериала Водна поліція от 10.05.2023 смотреть онлайн
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Серия 31 | 10.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 серия 31 от 10.05.2023 на сайте СТБ! В Днепре обнаруживают тело молодого парня. Им оказывается Лев Синюгин – член сборной Украины по гребле на байдарках. Водна поліція устанавливает, что в последнее время Лев конфликтовал со своим тренером Григорием Морозом. Удастся ли правоохранителям доказать вину мужчины? Неужели наставник мог избавиться от своего подопечного? И для чего убийца облил лицо Льва серной кислотой? Не пропустите интересное расследование запутанного дела – смотрите онлайн детективный сериал СТБ Водна поліція 2023 серия 31.

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Водна поліція

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