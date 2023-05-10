Серия 31 | 10.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 серия 31 от 10.05.2023 на сайте СТБ! В Днепре обнаруживают тело молодого парня. Им оказывается Лев Синюгин – член сборной Украины по гребле на байдарках. Водна поліція устанавливает, что в последнее время Лев конфликтовал со своим тренером Григорием Морозом. Удастся ли правоохранителям доказать вину мужчины? Неужели наставник мог избавиться от своего подопечного? И для чего убийца облил лицо Льва серной кислотой? Не пропустите интересное расследование запутанного дела – смотрите онлайн детективный сериал СТБ Водна поліція 2023 серия 31.

Смотрите онлайн: Водна поліція 30 серия

Водна поліція