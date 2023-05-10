Серия 32 | 10.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 серия 32 от 10.05.2023 на сайте СТБ! Правоохранители расследуют похищение Кати Авиловой – дочери влиятельного бизнесмена. Водна поліція выясняет, что девушку не только угнали, но и пытались отравить. Более того, незадолго до этого ее отца дважды пытались убить. Кто и зачем охотится на бизнесмена Андрея Авилова и его дочь? Узнайте прямо сейчас!

В 32 серии Водна поліція 2023 следователей ждет неожиданный сюрприз: бандиты похищают внуку Петра Игнатьевича Лесю. Удастся ли правоохранителям спасти жизнь ребенку и наказать бандитов? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Водна поліція 2023 серия 32.

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Водна поліція