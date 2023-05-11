Серія 34 | 11.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 34 від 11.05.2023 на сайті СТБ! На березі Дніпра, неподалік котеджного містечка, стається трагедія: вибухає човен бізнесмена Дениса Дайнека. Проте за штурвалом опиняється не Денис, а його син з двома друзями. Першим під підозру потрапляє колишній партнер Дайнеки, який є коханцем його дружини та батьком старшої доньки, проте водна поліція встановить, що у нього є алібі. Під час розслідування правоохоронці дізнаються, що незадовго до трагедії жертви видалили зі своїх телефонів якесь загадкове відео.Що вони намагалися приховати? Хто заклав вибухівку в човен? Не пропустіть цікаве розслідування – дивіться онлайн серіал СТБ Водна поліція 2023 серія 34.

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Водна поліція