Серия 36 | 15.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 серия 36 от 15.05.2023 на сайте СТБ! В парке вблизи столицы происходит взрыв, от которого погибает учительница рисования и бывший охранник владельца строительной фирмы. В ходе расследования водная полиция выясняет, что есть еще третья жертва – застройщик Егор Губенко, у которого на фирме были серьезные проблемы. Более того, незадолго до трагедии Егор снял большую сумму денег. Что он собирался сделать? Кто отважился на жестокое убийство со случайными жертвами? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн сериал СТБ Водна поліція 2023 серия 36.

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Водна поліція