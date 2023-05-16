Серія 38 | 16.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 38 від 16.05.2023 на сайті СТБ! Правоохоронці з’ясовують обставини загибелі Івана Шовкопряда – похресника Петра Гнатовича. Чоловіка вбили на човновій станції. Незадовго до трагедії Іван отримав у спадок старенький човен свого дядька. Водна поліція береться за розслідування, проте на очах у правоохоронців стається ще одне вбивство. Під підозру потрапляє колишній в’язень Валерій Чортківський. Проте чоловік стверджує, що не причетний до вбивства, адже просто прогулювався станцією. Чи підтвердить експертиза його слова? Хто і навіщо скоїв подвійне вбивство? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 38.

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Водна поліція