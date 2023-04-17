Серия 4 | 17.04.2023 | 2023

В сериале Водна поліція 2023 оказалось, что следователи вышли на след очень крупной игры. Настоящей целью преступников было государственное хранилище, откуда они украли 2 млрд долларов! Как ограбление связано с таинственными смертями на Днепре? Узнайте прямо сейчас.

В 4 серии сериала Водна поліція 2023 оказалось, что под рекой были зараженные радиацией трубы. Туннель нужен был преступникам для того, чтобы добраться до хранилища. Но для чего им было нужно столько смертей? Узнайте прямо сейчас.

Смерть Марека кажется подполковнику Полянскому подозрительной. И есть вероятность, что кто-то подделал экспертизу. Однако пока что полиция не спешит предавать это дело огласке. Почему? Покажет сериал Водна поліція 2023 серия 4.

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Водна поліція