Серия 3 | 17.04.2023 | 2023

Смотрите сериал Водна поліція 2023 серия 3 на СТБ! Громкое дело о массовой гибели людей в Днепре все еще не сдвинулось с мертвой точки. И убийство журналиста Тараса Братюка на первый взгляд кажется не связанным с этим делом. Но во время расследования полицейские постепенно узнают новые детали.

Тарас Братюк занимался журналистскими расследованиями. Он раскрывал коррупционные схемы. Возможно, он вышел на след кого-то, кого не стоило трогать? Следом за Тарасом ушел из жизни его друг Марек. В его теле обнаружили следы стрихнина, а на теле журналиста обнаружили следы радиационного излучения. Что же расследовал Тарас незадолго до смерти? Узнайте в сериале Водна поліція 2023 серия 3.

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Водна поліція