Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
Водна поліція

Video: Дивитись Водна поліція 3 серія від 17.04.2023 онлайн

Дивитись Водна поліція 3 серія на сайті телеканалу СТБ. 3 серія серіалу Водна поліція від 17.04.2023 дивитись онлайн
Дивіться також
Дивитись Водна поліція 3 серія від 17.04.2023 онлайн
Водна поліція

Серіал Водна поліція: 4 серія дивитися онлайн – 17.04.2023

 Дивитись Водна поліція 3 серія від 17.04.2023 онлайн
Водна поліція

Серіал Водна поліція: 2 серія дивитися онлайн – 17.04.2023

 Дивитись Водна поліція 3 серія від 17.04.2023 онлайн
Водна поліція

Серіал Водна поліція: 1 серія дивитися онлайн – 17.04.2023
Водна поліція Серія 3 Серіал Водна поліція: 3 серія дивитися онлайн – 17.04.2023
Серія 3 | 17.04.2023 | 2023

Дивіться серіал Водна поліція 2023 серія 3 на СТБ! Гучна справа про масову загибель людей у Дніпрі все ще не зрушила з мертвої точки. І вбивство журналіста Тараса Братюка на перший погляд видається не пов’язаним із цією справою. Але під час розслідування поліцейські поступово дізнаються про нові деталі.

Тарас Братюк займався журналістськими розслідуваннями. Він розкривав корупційні схеми. Можливо, він вийшов на слід когось, кого не варто було чіпати? Слідом за Тарасом пішов із життя його друг Марек. У його тілі виявили сліди стрихніну, а на тілі журналіста виявили ознаки опромінення. Що ж розслідував Тарас незадовго до смерті? Дізнайтесь у серіалі Водна поліція 2023 серія 3.

Дивіться онлайн: Водна поліція 2 серія
Водна поліція

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати