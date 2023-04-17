Серія 3 | 17.04.2023 | 2023

Дивіться серіал Водна поліція 2023 серія 3 на СТБ! Гучна справа про масову загибель людей у Дніпрі все ще не зрушила з мертвої точки. І вбивство журналіста Тараса Братюка на перший погляд видається не пов’язаним із цією справою. Але під час розслідування поліцейські поступово дізнаються про нові деталі.

Тарас Братюк займався журналістськими розслідуваннями. Він розкривав корупційні схеми. Можливо, він вийшов на слід когось, кого не варто було чіпати? Слідом за Тарасом пішов із життя його друг Марек. У його тілі виявили сліди стрихніну, а на тілі журналіста виявили ознаки опромінення. Що ж розслідував Тарас незадовго до смерті? Дізнайтесь у серіалі Водна поліція 2023 серія 3.

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Водна поліція