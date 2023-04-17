Серія 2 | 17.04.2023 | 2023

Затримання Несвіта не зупинило масові вбивства – дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 2 серія від 17.04.2023 на сайті телеканалу СТБ.

Водникам вдалося затримати наркобарона й викрити його злочини, але Несвіт зізнався лише в торгівлі наркотиками. Тим часом місцеві рибалки виловили новий труп, понівечений кислотою. У 2 серії серіалу Водна поліція 2023 ця справа стане особистою для одного з героїв, адже загиблий виявився його бойовим товаришем. Хто піде проти закону заради пришвидшення розслідування? Чому злочинець наважиться на шантаж? І хто насправді загубив стільки життів? Не пропустіть продовження інтригуючого детективу – дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 2 від 17.04.2023.

Дивіться онлайн: Водна поліція 1 серія

Водна поліція