Серия 2 | 17.04.2023 | 2023

Задержание Несвита не остановило массовые убийства – смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 2 серия от 17.04.2023 на сайте телеканала СТБ.

Водникам удалось задержать наркобарона и разоблачить его преступления, но Несвит признался только в торговле наркотиками. Тем временем местные рыбаки выловили новый труп, изуродованный кислотой. Во 2 серии сериала Водна поліція 2023 это дело станет личным для одного из героев, ведь погибший оказался его боевым товарищем. Кто пойдет против закона ради ускорения расследования? Почему преступник решится на шантаж? И кто на самом деле забрал столько жизней? Не пропустите продолжение интригующего детектива – смотрите онлайн сериал Водна поліція 2023 серия 2 от 17.04.2023.

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Водна поліція