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Водна поліція

Video: Дивитись Водна поліція 4 серія від 17.04.2023 онлайн

Дивитись Водна поліція 4 серія на сайті телеканалу СТБ. 4 серія серіалу Водна поліція від 17.04.2023 дивитись онлайн
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Серія 4 | 17.04.2023 | 2023

У серіалі Водна поліція 2023 року виявилося, що слідчі вийшли на слід дуже великої гри. Справжньою метою злочинців було державне сховище, звідки вони вкрали 2 млрд. доларів! Як пограбування пов’язане із таємничими смертями на Дніпрі? Дізнайтеся просто зараз.

У 4 серії серіалу Водна поліція 2023 виявилося, що під річкою були заражені радіацією труби. Тунель потрібний був злочинцям для того, щоб дістатися сховища. Але навіщо їм було потрібно стільки смертей? Дізнайтеся зараз.

Смерть Марека видається підполковнику Полянському підозрілою. І є можливість, що хтось підробив експертизу. Однак поки що поліція не поспішає розголошувати цю справу. Чому? Покаже серіал Водна поліція 2023 серія 4.

Дивіться онлайн: Водна поліція 3 серія

Водна поліція

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