Скетчком «Коли ми вдома» виходитиме у новому слоті

Телеканал СТБ продовжує системну роботу з розвитку національного креативного продукту та емоційної підтримки суспільства. З 5 грудня нові випуски улюбленого українського скетчкому «Коли ми вдома. Разом до перемоги» виходитимуть з понеділка по четвер о 20:00.

«Коли ми вдома. Разом до перемоги» — скетчком, який створює команда Starlight Production просто зараз під час війни. Це короткі історії про добре знайомих героїв, які через російську агресію опинилися у різних місцях. Тепер вони проживатимуть на екрані ті самі ситуації, з якими сьогодні стикається кожен українець в реальному житті. Кожен з них по-своєму наближає момент довгоочікуваної зустрічі, аби разом відсвяткувати перемогу України. Вони захищають країну в лавах ЗСУ, волонтерять, працюють, виховують дітей, допомагають сусідам і ховаються в сховищах під час повітряних тривог. Так само як і ми, герої скетчкому знаходять час поплакати і посміятись. І щодня власним прикладом доводять, що життя триває.

Відтепер улюблені герої з нами по буднях – з понеділка по четвер о 20:00.

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У ролях: Тетяна та Анатолій Зиновенко, Катерина Кістень, Олексій Тритенко, Кирило Бін, Катерина Колісник, Андрій Пономаренко, Ірина Андрєєва, Михайло Кукуюк, Марія Махрай.

Виробництво — Starlight Production.

Шоуранерка — Катерина Колісник.

Креативна продюсерка — Тала Пристаєцька

Режисерка-постановниця — Олена Захарчук

Автори сценарію: Катерина Колісник, Олексій Поляков, Дмитро Муринюк, Павло Євчук, Антон Буров, Дмитро Голубєв, Ігор Новінчук, Діляра Шкурко

Генеральна продюсерка серіального виробництва СТБ — Катерина Шевелюк.

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