Скетчком «Коли ми вдома» будет выходить в новом слоте

Телеканал СТБ продолжает системную работу по развитию национального креативного продукта и эмоциональной поддержке общества. С 5 декабря новые выпуски любимого украинского скетчкома «Коли ми вдома. Разом до перемоги» будут выходить с понедельника по четверг в 20:00.

«Коли ми вдома. Разом до перемоги» — скетчком, который создает команда Starlight Production прямо сейчас во время войны. Это краткие истории о хорошо знакомых героях, которые из-за российской агрессии оказались в разных местах. Теперь они будут проживать на экране те же ситуации, с которыми сегодня сталкивается каждый украинец в реальной жизни. Каждый из них по-своему приближает момент долгожданной встречи, чтобы вместе отпраздновать победу Украины. Они защищают страну в рядах ВСУ, волонтерят, работают, воспитывают детей, помогают соседям и прячутся в убежище во время воздушных тревог. Так же как и мы, герои скетчкома находят время поплакать и посмеяться. И каждый день собственным примером доказывают, что жизнь продолжается.

Теперь любимые герои с нами по будням – с понедельника по четверг в 20:00.

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В ролях: Татьяна и Анатолий Зиновенко, Екатерина Кистень, Алексей Тритенко, Кирилл Бин, Екатерина Колесник, Андрей Пономаренко, Ирина Андреева, Михаил Кукуюк, Мария Махрай.

Производство — Starlight Production

Шоуранер — Екатерина Колесник

Креативный продюсер — Тала Пристаецкая

Режиссер-постановщик – Елена Захарчук

Авторы сценария: Екатерина Колесник, Алексей Поляков, Дмитрий Муринюк, Павел Евчук, Антон Буров, Дмитрий Голубев, Игорь Новинчук, Диляра Шкурко

Генеральный продюсер сериального производства СТБ — Екатерина Шевелюк

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