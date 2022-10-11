Коли ми вдома. Разом до перемоги – смотреть на СТБ с 15.10.2022

Уже в субботу, 15 октября, состоится премьера легендарного сериала Коли ми вдома. Разом до перемоги. Добрая комедия познакомит вас с новыми героями. Среди них отчаянная Наталья Богдановна, которая больше всего на свете стремится выгнать оккупанта со святой украинской земли. Какими способами? Узнайте очень скоро – смотрите сериал Коли ми вдома. Разом до перемоги с 15.10.2022 на СТБ!