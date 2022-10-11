Коли ми вдома. Разом до перемоги – дивитися на СТБ з 15.10.2022

Уже в суботу, 15 жовтня, відбудеться прем’єра легендарного серіалу Коли ми вдома. Разом до перемоги. Добра комедія познайомить вас із новими героями. Серед них відчайдушна Наталя Богданівна, яка понад усе на світі прагне вигнати окупанта зі святої української землі. Якими методами? Дізнайтеся дуже скоро – дивіться серіал Коли ми вдома. Разом до перемоги з 15.10.2022 на СТБ!