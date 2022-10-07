Коли ми вдома. Разом до перемоги: дата прем’єри на СТБ

Рідні герої повертаються: СТБ оголосив дату прем’єри українського скетчкому «Коли ми вдома. Разом до перемоги»

Телеканал СТБ продовжує системну роботу з розвитку національного креативного продукту та емоційної підтримки суспільства. Вже 15 жовтня в ефірі мовника відбудеться прем’єра улюбленої української історії в оновленому актуальному форматі.

«Коли ми вдома. Разом до перемоги» — скетчком, який створює команда Starlight Production просто зараз під час війни. Глядачі побачать короткі історії про добре знайомих героїв, які через російську агресію опинилися у різних місцях. Тепер вони проживатимуть на екрані ті самі ситуації, з якими сьогодні стикається кожен українець в реальному житті. Кожен з них по-своєму наближає момент довгоочікуваної зустрічі, аби разом відсвяткувати перемогу України. Вони захищають країну в лавах ЗСУ, волонтерять, працюють, виховують дітей, допомагають сусідам і ховаються в сховищах під час повітряних тривог. Так само як і ми, герої скетчкому знаходять час поплакати і посміятись. І щодня власним прикладом доводять, що життя триває.

«“Коли ми вдома. Разом до перемоги” — це повернення маленького елементу сталості, який був у мирному житті. Це один з тих проєктів, що впізнається, пам‘ятається і викликає теплі спогади навіть після кількох років відсутності. А ще це можливість підтримати тих, хто дивиться СТБ. Показати українцям, що навіть коли попереду складний шлях, ми разом. І будемо проходити його разом, попри все. Адже в кожному найважчому дні обов’язково є щось, що дає змогу триматися, — розповідає креативна продюсерка проєкту Тала Пристаєцька. — «Коли ми вдома» — це життєствердний проєкт. Звісно, він відповідатиме часу, в якому ми живемо, і настрою українців. Він буде зворушливим і ліричним, подекуди веселим і надихаючим. Іноді хотітиметься плакати, навіть попри те, що основний жанр — комедія. Іноді — сміятися так, щоб чули «за порєбріком». Чули і боялися. Бо ми всі разом ідемо до перемоги. Бо тут наш дім. І коли ми вдома — ми непереможні».

Скетчком виходитиме в ефірі СТБ щосуботи о 18:00 по дві серії.

У ролях: Тетяна та Анатолій Зиновенко, Катерина Кістень, Олексій Тритенко, Кирило Бін, Катерина Колісник, Андрій Пономаренко, Ірина Андрєєва, Михайло Кукуюк, Марія Махрай.

Не пропустіть «Коли ми вдома. Разом до перемоги» — з 15 жовтня на СТБ!

Виробництво — Starlight Production

Директор творчої студії — Олександр Биков

Креативна продюсерка — Тала Пристаєцька

Шоуранерка — Катерина Колісник

Виконавчий продюсер — Антон Мігунов

Режисерка-постановниця — Олена Захарчук

Оператор –Андрій Урбанський

Режисерка — Олена Андрєянова

Режисер монтажу — Кадрi-Заде Назiм

Автори сценарію: Катерина Колісник, Олексій Поляков, Дмитро Муринюк, Павло Євчук, Антон Буров, Дмитро Голубєв, Ігор Новінчук, Діляра Шкурко

Грим — Дар’я Гнатюкова

Адміністраторка –Дарина Лобанова

Музикальна редакторка — Вікторія Соїч

Дизайн бюро — Олексій Рєпік, Наталія Бовшик, Андрій Асламов.

Генеральна продюсерка серіального виробництва СТБ — Катерина Шевелюк

Генеральна директорка телеканалу СТБ — Людмила Семчук

Директор дивізіону Starlight Production — Володимир Локотко