Коли ми вдома. Разом до перемоги: дата прем’єри на СТБ

Рідні герої повертаються: СТБ оголосив дату прем’єри українського скетчкому «Коли ми вдома. Разом до перемоги»
Телеканал СТБ продовжує системну роботу з розвитку національного креативного продукту та емоційної підтримки суспільства. Вже 15 жовтня в ефірі мовника відбудеться прем’єра улюбленої української історії в оновленому актуальному форматі.
«Коли ми вдома. Разом до перемоги» — скетчком, який створює команда Starlight Production просто зараз під час війни. Глядачі побачать короткі історії про добре знайомих героїв, які через російську агресію опинилися у різних місцях. Тепер вони проживатимуть на екрані ті самі ситуації, з якими сьогодні стикається кожен українець в реальному житті. Кожен з них по-своєму наближає момент довгоочікуваної зустрічі, аби разом відсвяткувати перемогу України. Вони захищають країну в лавах ЗСУ, волонтерять, працюють, виховують дітей, допомагають сусідам і ховаються в сховищах під час повітряних тривог. Так само як і ми, герої скетчкому знаходять час поплакати і посміятись. І щодня власним прикладом доводять, що життя триває.
«“Коли ми вдома. Разом до перемоги” — це повернення маленького елементу сталості, який був у мирному житті. Це один з тих проєктів, що впізнається, пам‘ятається і викликає теплі спогади навіть після кількох років відсутності. А ще це можливість підтримати тих, хто дивиться СТБ. Показати українцям, що навіть коли попереду складний шлях, ми разом. І будемо проходити його разом, попри все. Адже в кожному найважчому дні обов’язково є щось, що дає змогу триматися, — розповідає креативна продюсерка проєкту Тала Пристаєцька. — «Коли ми вдома» — це життєствердний проєкт. Звісно, він відповідатиме часу, в якому ми живемо, і настрою українців. Він буде зворушливим і ліричним, подекуди веселим і надихаючим. Іноді хотітиметься плакати, навіть попри те, що основний жанр — комедія. Іноді — сміятися так, щоб чули «за порєбріком». Чули і боялися. Бо ми всі разом ідемо до перемоги. Бо тут наш дім. І коли ми вдома — ми непереможні».
Скетчком виходитиме в ефірі СТБ щосуботи о 18:00 по дві серії.
У ролях: Тетяна та Анатолій Зиновенко, Катерина Кістень, Олексій Тритенко, Кирило Бін, Катерина Колісник, Андрій Пономаренко, Ірина Андрєєва, Михайло Кукуюк, Марія Махрай.
Не пропустіть «Коли ми вдома. Разом до перемоги» — з 15 жовтня на СТБ!
Виробництво — Starlight Production
Директор творчої студії — Олександр Биков
Креативна продюсерка — Тала Пристаєцька
Шоуранерка — Катерина Колісник
Виконавчий продюсер — Антон Мігунов
Режисерка-постановниця — Олена Захарчук
Оператор –Андрій Урбанський
Режисерка — Олена Андрєянова
Режисер монтажу — Кадрi-Заде Назiм
Автори сценарію: Катерина Колісник, Олексій Поляков, Дмитро Муринюк, Павло Євчук, Антон Буров, Дмитро Голубєв, Ігор Новінчук, Діляра Шкурко
Грим — Дар’я Гнатюкова
Адміністраторка –Дарина Лобанова
Музикальна редакторка — Вікторія Соїч
Дизайн бюро — Олексій Рєпік, Наталія Бовшик, Андрій Асламов.
Генеральна продюсерка серіального виробництва СТБ — Катерина Шевелюк
Генеральна директорка телеканалу СТБ — Людмила Семчук
Директор дивізіону Starlight Production — Володимир Локотко