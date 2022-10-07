Коли ми вдома. Разом до перемоги: дата прем’єри на СТБ

Родные герои возвращаются: СТБ объявил дату премьеры украинского скетчкома «Коли ми вдома. Разом до перемоги»

Телеканал СТБ продолжает системную работу по развитию национального креативного продукта и эмоциональной поддержки общества. Уже 15 октября в эфире вещателя состоится премьера любимой украинской истории в обновленном актуальном формате.

«Коли ми вдома. Разом до перемоги» — скетчком, который создает команда Starlight Production прямо сейчас во время войны. Зрители увидят короткие истории о хорошо знакомых героях, которые из-за российской агрессии оказались в разных местах. Теперь они будут проживать на экране те же ситуации, с которыми сегодня сталкивается каждый украинец в реальной жизни. Каждый из них по-своему приближает момент долгожданной встречи, чтобы вместе отпраздновать победу Украины. Они защищают страну в рядах ВСУ, волонтерят, работают, воспитывают детей, помогают соседям и прячутся в убежищах во время воздушных тревог. Так же как и мы, герои скетчкома находят время поплакать и посмеяться. И каждый день собственным примером доказывают, что жизнь продолжается.

«“Коли ми вдома. Разом до перемоги” — это возвращение маленького элемента постоянства, бывшего в мирной жизни. Это один из узнаваемых проектов, который вызывает теплые воспоминания даже после нескольких лет отсутствия. А еще это возможность поддержать зрителей СТБ. Показать украинцам, что даже когда предстоит сложный путь, мы вместе. И будем проходить его вместе, несмотря ни на что. Ведь в каждом тяжелом дне обязательно есть что-то, что позволяет держаться, — рассказывает креативная продюсер проекта Тала Пристаецкая. – «Коли ми вдома» – это жизнеутверждающий проект. Конечно, он будет соответствовать времени, в котором мы живем, и настроению украинцев. Он будет трогательным и лирическим, иногда веселым и вдохновляющим. Иногда будет плакать, даже несмотря на то, что основной жанр — комедия. Иногда смеяться так, чтобы слышали «за поребриком». Слышали и боялись. Мы все вместе идем к победе. Здесь наш дом. И когда мы дома – мы непобедимы».

Скетчком будет выходить в эфире СТБ по субботам в 18:00 по две серии.

В ролях: Татьяна и Анатолий Зиновенко, Екатерина Кистень, Алексей Тритенко, Кирилл Бин, Екатерина Колесник, Андрей Пономаренко, Ирина Андреева, Михаил Кукуюк, Мария Махрай.

Не пропустите «Коли ми вдома. Разом до перемоги» — с 15 октября на СТБ!

Производство — Starlight Production.

Директор творческой студии — Александр Быков

Креативный продюсер — Тала Пристаецкая

Шоуранер — Екатерина Колесник.

Исполнительный продюсер — Антон Мигунов

Режиссер-постановщик – Елена Захарчук

Оператор – Андрей Урбанский

Режиссер — Елена Андреянова

Режиссер монтажа — Кадри-Заде Назим

Авторы сценария: Екатерина Колесник, Алексей Поляков, Дмитрий Муринюк, Павел Евчук, Антон Буров, Дмитрий Голубев, Игорь Новинчук, Диляра Шкурко

Грим — Дарья Гнатюкова

Администратор – Дарья Лобанова

Музыкальная редактор — Виктория Соич

Дизайн бюро – Алексей Репик, Наталья Бовшик, Андрей Асламов.

Генеральный продюсер сериального производства СТБ — Екатерина Шевелюк

Генеральный директор телеканала СТБ — Людмила Семчук

Директор дивизиона Starlight Production — Владимир Локотко