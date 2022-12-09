Гороскоп на місяць – грудень 2022

Гороскоп на грудень 2022: чого чекати кожному із знаків зодіаку

Гороскоп на грудень 2022 року розповість, чого чекати кожному із знаків зодіаку. Кому зірки обіцяють прибуток та виконання бажань у перший місяць зими, а хто має бути обережнішим наприкінці цього року? Читайте гороскоп на грудень 2022 року від Хаяла Алекперова у матеріалі STB.UA.

Наприкінці року зірки обіцяють кожному з нас чимало приємних сюрпризів. Насамперед пов’язані вони з особистою сферою. Існує велика ймовірність не тільки залагодити давні конфлікти з близькими людьми, а й вивести відносини з ними на новий рівень. Головне – виявляти ініціативу.

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Овни

Перший місяць зими обіцяє Овнам удачу. Багато складних питань, які ви не могли залагодити, вирішаться легко і швидко. Але в середині грудня варто бути обережнішими з новими знайомствами. Не варто покладатися на допомогу тих, у кому ви не впевнені на всі сто.

Тельці

Цей місяць для Тельців – час нових починань. Наразі обставини складатимуться на вашу користь. А тому ви легко досягнете поставленої мети. Головне при цьому – не відступати перед перешкодами. Зараз ваша цілеспрямованість – головна запорука успіху.

Близнюки

Початок місяця порадує Близнюків поступами у сфері кар’єри. Представники знаку зможуть отримати довгоочікуване підвищення чи проєкт, про який давно мріяли. Наприкінці місяця варто частіше дослухатися до своєї інтуїції. Вона надасть вам вірні підказки.

Раки

Не варто засмучуватися, якщо не все йде за планом. Швидше за все, доля приготувала вам набагато вдаліший та цікавіший варіант розвитку подій. У середині грудня зірки обіцяють Ракам приємні новини, пов’язані з особистою сферою — близькі порадують вас своїми успіхами.

Леви

Не варто поспішати з висновками про події, що відбуваються у вашому житті. Цілком ймовірно, що ситуації, які здаються повною невдачею, зрештою підуть вам на користь і стануть вдалими обставинами. А тому не бійтеся змінити думку і вчасно зорієнтуватися.

Діви

У цей період Діви задумають чимало нових починань. Але при цьому можуть зіткнутися із труднощами на своєму шляху. І тут є велика можливість відступити від своїх цілей і здатися. Але зірки наполегливо не радять цього робити. Саме від вашої наполегливості залежить подальший результат. А тому лише вперед. Чим складніше зробити перші кроки, тим легше буде діяти далі.

Терези

Зірки радять Терезам частіше прислухатися до порад оточуючих. Погляд зі сторони допоможе вам уникнути багатьох прикрих помилок. Наприкінці місяця намагайтеся триматися подалі від різноманітних авантюр, результат яких складно передбачити. Зараз не найкращий час, щоб випробовувати долю.

Скорпіони

Цього місяця Скорпіони можуть надто зациклитися на власних помилках та промахах. Розмірковуючи над втраченими можливостями та шкодуючи про це, ви ризикуєте пропустити ще чимало вдалих шансів, які надасть доля. А тому зірки радять частіше себе хвалити та мислити позитивно. У вас обов’язково все вийде!

Стрільці

У цей час зірки можуть підштовхувати Стрільців до надмірної категоричності. У зв’язку з чим представники знака можуть створювати чимало конфліктів із оточуючими людьми. І щоб не створювати ризики для власної репутації, намагайтеся бути стриманішими. Наприкінці місяця можливі приємні та несподівані випадковості. Швидше за все, багато проблем вирішаться самі собою.

Козероги

У грудні Козерог зіткнеться з людьми, які помітно вплинуть на погляди. Швидше за все, ці знайомства допоможуть вибрати правильний шлях для досягнення своїх цілей. Порада зірок – прислухатися до порад оточуючих.

Водолії

Цього місяця натхнення буде частим гостем Водоліїв. Представники знаку зможуть знайти творчий підхід навіть до найнудніших, рутинних завдань. У середині місяця можливі проблеми, пов’язані з побутовою сферою. Порада зірок – не відкладати вирішення цих проблем на потім. Чим швидше ви візьметеся за справу, тим менше ресурсів доведеться витратити.

Риби

Перший місяць зими дозволить Рибам реалізувати найсміливіші свої плани. На шляху представників знаку буде мінімум перешкод. А тому не варто розпорошуватися на дріб’язкові турботи. Поставте перед собою головну мету і впевнено йдіть до її досягнення.

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