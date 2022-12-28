Гороскоп на месяц — декабрь 2022

Гороскоп на декабрь 2022: чего ждать каждому из знаков зодиака

Гороскоп на декабрь 2022 года расскажет, чего ждать каждому из знаков зодиака. Кому звезды сулят прибыль и исполнение желаний в первый месяц зимы, а кто должен быть более осторожным в конце этого года? Читайте гороскоп на декабрь 2022 года от Хаяла Алекперова в материале STB.UA.

В конце года звезды сулят каждому из нас немало приятных сюрпризов. В первую очередь, связанны они будут с личной сферой. Есть большая вероятность не только уладить давние конфликты с близкими людьми, но и вывести отношения с ними на новый уровень. Главное — проявлять инициативу.

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Овны

Первый месяц зимы сулит Овнам удачу. Многие сложные вопросы, которые вы не могли уладить, решатся легко и быстро. Но в середине декабря стоит быть осторожнее с новыми знакомствами. Не стоит полагаться на помощь тех, в ком вы не уверены на все сто.

Тельцы

Этот месяц для Тельцов — время новых начинаний. Сейчас обстоятельства будут складываться в вашу пользу. А потому вы легко достигнете поставленных целей. Главное при этом — не отступать перед преградами. Сейчас ваша целеустремленность — главный залог успеха.

Близнецы

Начало месяца порадует Близнецов продвижениями в сфере карьеры. Представители знака смогут получить долгожданное повышение или проект, о котором давно мечтали. В конце месяца стоит чаще прислушиваться к своей интуиции. Она даст вам верные подсказки.

Раки

Не стоит огорчаться, если не все идет по плану. Скорее всего, судьба уготовила вам намного более удачный и интересный вариант развития событий. В середине декабря звезды сулят Ракам приятные новости, связанные с личной сферой — близкие порадуют вас своими успехами.

Львы

Не стоит торопиться с выводами о происходящих в вашей жизни событиях. Вполне вероятно, что ситуации, которые кажутся полной неудачей, в конечном итоге пойдут вам на пользу и станут удачными обстоятельствами. А потому не бойтесь изменить точку зрения и вовремя сориентироваться.

Девы

В этот период Девы замыслят немало новых начинаний. Но при этом могут столкнуться с трудностями на своем пути. И здесь есть большая вероятность отступить от собственных целей и сдаться. Но звезды настоятельно советуют этого не делать. Именно от вашей напористости зависит дальнейший результат. А потому только вперёд. Чем сложнее вам сделать первые шаги, тем легче будет действовать дальше.

Весы

Звезды советуют Весам чаще прислушиваться к советам окружающих. Взгляд со стороны поможет вам избежать многих досадных ошибок. В конце месяца старайтесь держаться подальше от различного рода авантюр, исход которых сложно предугадать. Сейчас не лучшее время, чтобы испытывать судьбу.

Скорпионы

В этом месяце Скорпионы могут чересчур зациклиться на собственных ошибках и промахах. Размышляя над упущенными возможностями и сожалея об этом, вы рискуете пропустить еще немало удачных шансов, которые в этот период предоставит судьба. А потому звезды советуют чаще себя хвалить и мыслить позитивно. У вас обязательно все получится!

Стрельцы

В это период звезды могут подталкивать Стрельцов к чрезмерной категоричности. В связи с чем представители знака могут создавать немало конфликтов с окружающими людьми. И чтобы не создавать риски для собственной репутации, старайтесь быть сдержаннее. В конце месяца возможны приятные и неожиданные случайности. Скорее всего, многие проблемы решатся сами собой.

Козероги

В декабре Козероги столкнутся с людьми, которые заметно повлияют на ваши взгляды. Скорее всего, эти знакомства помогут выбрать правильный путь к достижению своих целей. Совет звёзд — прислушиваться к советам окружающих.

Водолеи

В этом месяце вдохновение будет частым гостем Водолеев. Представители знака смогут найти творческий подход даже к самым скучным, рутинным задачам. В середине месяца возможны трудности, связанные с бытовой сферой. Совет звезд — не откладывать решение этих проблем на потом. Чем быстрее вы возьметесь за дело, тем меньше ресурсов придётся потратить.

Рыбы

Первый месяц зимы позволит Рыбам реализовать самые смелые свои планы. На пути представителей знака будет минимум преград. А потому не стоит распыляться на мелочные заботы. Поставьте перед собой главную цель и уверенно шагайте к ее достижению.

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