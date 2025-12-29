Проекты
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Все проекты
ua

Запеченная новогодняя индейка: рецепт от участницы «МастерШеф»-16

29.12.2025

Извините, но эта статья доступна только на таких языках: украинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Новорічний тартар з гребінцем — рецепт від МастерШеф-16
Телеканал СТБ

Праздничный рецепт тартара с гребешком, манго и черной икрой от участников «МастерШеф»-16

 Новогодняя запеченная индейка — рецепт от участницы МастерШеф-16
Телеканал СТБ

Кутья на Святвечер: новогодний рецепт от участниц «МастерШеф»-16

 Новий рік 2026
Телеканал СТБ

Что приготовить на Новый год 2026: что должно быть на столе, чтобы задобрить Красную Огненную Лошадь

 Новогодняя запеченная индейка — рецепт от участницы МастерШеф-16
Телеканал СТБ

Рождественский пост 2025: новые даты, запреты и календарь питания

 Новий рік 2026
Телеканал СТБ

Что нельзя готовить на Новый год 2026, чтобы не разозлить Красную огненную Лошадь

 Новогодняя запеченная индейка — рецепт от участницы МастерШеф-16
Телеканал СТБ

Меню на Новый год 2026 – что приготовить дома: рецепты от участников «МастерШеф»
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить