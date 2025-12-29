Проєкти
Запечена новорічна індичка: рецепт від учасниці «МастерШеф»-16

29.12.2025

Різдвяний і новорічний стіл — це про затишок, родинне тепло й страви, які хочеться готувати з любов’ю. Учасниця «МастерШеф»-16 Вікторія Кузнецова поділилася рецептом святкової запеченої індички, яка стане справжньою окрасою новорічної вечері. Соковите філе індички в ароматному маринаді з апельсином, вином і травами поєднується з ніжним пюре з гарбуза та цвітної капусти, а завершальним акцентом стає витончений апельсиново-винний соус. Зберігайте рецепт і готуйте на Новий рік — страва точно вразить гостей своїм смаком і подачею.

Новорічна запечена індичка — рецепт від учасниці МастерШеф-16

Запечена новорічна індичка: рецепт

Щоб приготувати смачну запечену індичку, вам знадобиться:

  • філе індички;
  •  цвітна капуста;
  •  гарбуз;
  •  вершкове масло 50 грамів;
  •  оливкова олія;
  •  розмарин, тим’ян;
  •  2 апельсини;
  •  вино червоне сухе 100 мл;
  •  овочевий бульйон 200 мл;
  •  козячий крем-сир 150 грамів;
  •  спеції: мускатний горіх, кардамон, сіль, перець;
  •  цибуля шалот 2 шт;
  •  часник 2-3 зубчики.

Приготування:

Маринуємо індичку, для цього беремо олію, вино, сік та цедру одного апельсину, розмарин, тимʼян та спеції за смаком. Гарненько змащуємо і дамо час для маринування. Ставимо окремо відварити гарбуз та цвітну капусту.

Індичку запікаємо протягом 40 хвилин 200° до золотавої скоринки, обовʼязково в рукаві, таким чином буде зберігатись максимальна соковитість. Останні 7 хвилин розрізаємо рукав та зверху кладемо вершкове масло.

В пюре з цвітної капусти додаємо вершкове масло та козячий сир за смаком. В пюре з гарбуза додаємо мускатний горіх та вершкове масло. Все перебиваємо до однорідності блендером або через сито. Готуємо соус, для цього дрібним кубиком нарізаємо цибулю та часник і обсмажуємо на пательні. Додаємо розмарин та тимʼян.

Після цього додаємо цедру та сік одного апельсину і червоне сухе вино. Починаємо випалювати і додаємо бульйон. Коли соус став густішим, проціджуємо його через сито і затягуємо вершковим маслом.

Затягуємо, тобто в соус вінчиком вмішуємо холодне вершкове масло. Викладаємо все на тарілочку і насолоджуємося. Це неймовірно смачно!

 

