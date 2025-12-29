Новорічний тартар з гребінцем — рецепт від учасників МастерШеф-16

Проєкти
Святковий рецепт тартару з гребінцем, манго та чорною ікрою від учасників «МастерШеф»-16

29.12.2025

Новорічні свята — ідеальний час, щоб здивувати близьких вишуканими, святковими стравами, як у ресторані. Учасники «МастерШеф»-16 Галина Оруджева та Гарік Носач поділилися рецептом, який стане справжньою окрасою новорічного столу. Тартар із гребінцем, манго та чорною ікрою поєднує ніжну текстуру морепродуктів, яскраві цитрусові ноти та витончену подачу. А хрумкий ароматний хлібець із розмарином ідеально доповнює цю святкову композицію. Зберігайте рецепт і готуйте на Новий рік — гарантований вау-ефект для гостей.

Новорічний тартар з гребінцем — рецепт від МастерШеф-16

Тартар з гребінцем, манго та чорною ікрою: інгредієнти та приготування

Щоб приготувати тартар, вам знадобиться:

  • Манго – 1/2 шт.
  • Гребінці – 15 шт.
  • Імітована чорна ікра – 1 ст.л.
  • Чилі – 1/4 шт.
  • Імбир – 1 ч.л.
  • Рибний соус – 2 ч.л.
  • Оливкова олія – 2 ст.л.
  • Цибуля шніт – за смаком.
  • Цукор – дрібка.
  • Лаймовий сік – 1/2 шт.
  • Цедра цілого лайма.

А для хлібця підготуйте:

  • Борошно – 90 грамів.
  • Оливкова олія – 25 грамів.
  • Вино біле сухе – 25 грамів.
  • Вода тепла – 25 грамів.
  • Цукор -2 грами.
  • Дріжджі – 1 грам.
  • Розмарин – за смаком.
  • Сіль – за смаком.

Приготування:

Нарізаємо дрібним кубиком манго, гребінець та чилі. Імбир натираємо на терці, так само цедру лайма

Додаємо в мисочку оливкову олію, сік лайму, цедру, імбир, чилі та цукор. Все гарно перемішуємо, додаємо манго, гребінець і чорну ікру. Обʼєднуємо, даємо настоятись 5 хвилин, зайву рідину проціджуємо.

Замішуємо тісто на хлібець. Спочатку закидаємо 1/3 борошна, воду, дріжджі та цукор. Замішуємо, накриваємо плівкою та даємо постояти 30 хвилин. Після чого додаємо решту борошна, олію, вино. Ретельно замішуємо.

Беремо пергамент, трохи олії та тонким шаром викладаємо тісто, зверху розмарин та сіль. В духову шафу на 9 хвилин та 190 градусів. Якщо немає світла, то робіть на плиті на маленькому вогні.

Викладаємо на тарілку наш хлібець у формі зірочки, зверху тартар, прикрашаємо ікрою та цибулею шніт
(або зеленою).

 

