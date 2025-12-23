Кутя на Святвечір: святковий рецепт від учасниць МастерШеф 16 сезон

Кутя на Святвечір: новорічний рецепт від учасниць «МастерШеф»-16
Святвечір неможливо уявити без куті — головної обрядової страви, яка символізує достаток, єдність родини та віру в краще майбутнє. До новорічних свят учасниці «МастерШеф-16» Єва Музика та Марія Точилкіна поділилися власним авторським рецептом куті — сучасним, ароматним і водночас дуже автентичним. Ця кутя поєднує класичну основу з горіхами, сухофруктами та цитрусовими нотами, що робить її особливою і святковою. Рецепт простий у приготуванні, але з глибоким смаком — ідеальний варіант для новорічного та різдвяного столу.
Кутя від Єви Музики та Марії Точилкіної
Щоб приготувати кутю, вам знадобиться:
- Цільна пшениця — 120 грамів
- Мак — 40 грамів
- Мед — 2 ст. л.
- Курага — 20 грамів
- Вишня сушена — 20 грамів
- Кешʼю горіх — 40 грамів
- Насіння гарбуза — 40 грамів
- Сіль — щіпка
- Цедра апельсина — трошки
- Кокосова олія — 1 ч. л.
Техніка приготування:
Пшениця:
- Ретельно промити та замочити у воді на ніч.
- Відварити у великій кількості води до стану аль денте.
- Відцідити та дати трохи охолонути.
Мак:
- Залити мак окропом і залишити на 15 хвилин.
- Злити воду та перебити мак у пасту — у блендері або традиційно в макітрі.
Горіхи та сухофрукти:
- Горіхи кешʼю та насіння гарбуза злегка обсмажити на сухій пательні (для глибшого аромату).
- Курагу та сушену вишню нарізати дрібним кубиком.
Збірка куті:
- У великій мисці з’єднати пшеницю, макову пасту, сухофрукти, горіхи та насіння.
- Додати мед, щіпку солі, цедру апельсина та кокосову олію.
- Добре перемішати й дати настоятися 20–30 хвилин.
Перед подачею — загадати бажання та насолоджуватися святковою кутею. Нехай цей Святвечір і Новий рік принесуть у ваш дім тепло, достаток і щастя!
Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ