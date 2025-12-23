Кутя на Святвечір: святковий рецепт від учасниць МастерШеф 16 сезон

Проєкти
Кутя на Святвечір: новорічний рецепт від учасниць «МастерШеф»-16

23.12.2025

Святвечір неможливо уявити без куті — головної обрядової страви, яка символізує достаток, єдність родини та віру в краще майбутнє. До новорічних свят учасниці «МастерШеф-16» Єва Музика та Марія Точилкіна поділилися власним авторським рецептом куті — сучасним, ароматним і водночас дуже автентичним. Ця кутя поєднує класичну основу з горіхами, сухофруктами та цитрусовими нотами, що робить її особливою і святковою. Рецепт простий у приготуванні, але з глибоким смаком — ідеальний варіант для новорічного та різдвяного столу.

Кутя

Кутя від Єви Музики та Марії Точилкіної

Щоб приготувати кутю, вам знадобиться:

  • Цільна пшениця — 120 грамів
  • Мак — 40 грамів
  • Мед — 2 ст. л.
  • Курага — 20 грамів
  • Вишня сушена — 20 грамів
  • Кешʼю горіх — 40 грамів
  • Насіння гарбуза — 40 грамів
  • Сіль — щіпка
  • Цедра апельсина — трошки
  • Кокосова олія — 1 ч. л.

Техніка приготування:

Пшениця:

  • Ретельно промити та замочити у воді на ніч.
  • Відварити у великій кількості води до стану аль денте.
  • Відцідити та дати трохи охолонути.

Мак:

  • Залити мак окропом і залишити на 15 хвилин.
  • Злити воду та перебити мак у пасту — у блендері або традиційно в макітрі.

Горіхи та сухофрукти:

  • Горіхи кешʼю та насіння гарбуза злегка обсмажити на сухій пательні (для глибшого аромату).
  • Курагу та сушену вишню нарізати дрібним кубиком.

Збірка куті:

  • У великій мисці з’єднати пшеницю, макову пасту, сухофрукти, горіхи та насіння.
  • Додати мед, щіпку солі, цедру апельсина та кокосову олію.
  • Добре перемішати й дати настоятися 20–30 хвилин.
Перед подачею — загадати бажання та насолоджуватися святковою кутею. Нехай цей Святвечір і Новий рік принесуть у ваш дім тепло, достаток і щастя!

