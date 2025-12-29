Новорічний фарширований короп — рецепт від Євгена Гніденко МастерШеф-16

Фарширований короп на Новий рік 2026: рецепт від учасника «МастерШеф»-16 Євгена Гніденко

Новорічний стіл важко уявити без страв, які мають свою історію й одразу створюють атмосферу свята. Учасник «МастерШеф»-16 Євген Гніденко поділився рецептом, який по праву можна назвати легендарним, — фарширований короп. Соковите рибне філе, ніжний фарш із грибами, салом та спеціями, перепелині яйця всередині й ароматна золотава скоринка після запікання — ця страва виглядає ефектно й смакує по-справжньому по-домашньому.

Фарширований короп від Євгена Гніденко

Інгредієнти:

Короп 3 кг;

Цибуля 2 шт;

Молоко 250-300 грамів;

Булочки 3 шт;

Перепелині яйця 6 шт (відварити);

Сало 200 грамів;

Печериці 400 грамів;

Яйце куряче 1 шт;

Чебрець, розмарин, сіль, перець, спеції – за смаком.

Спосіб приготування:

Очищаємо коропа, знімаємо шкіру та відокремлюємо мʼясо. Обсмажуємо цибулю на вершковому маслі, окремо — печериці з розмарином і чебрецем.

Перемелюємо на мілкій фракції філе коропа, смажену цибулю, сало, замочені в молоці булочки, гриби додаємо цілі, яйце, сіль, перець, спеції за смаком — вимішуємо фарш. Начиняємо шкіру риби, за бажанням — додаємо перепелині яйця всередину. Викладаємо на деко та запікаємо при 180-200°С 40-60 хвилин до золотавої скоринки

Подача:

Даємо рибі охолонути, нарізаємо порційними шматочками та викладаємо на красиву тарілку разом із запеченою картоплею, томатами чері та зеленню. Всім миру та смачного!

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ