Фарширований короп на Новий рік 2026: рецепт від учасника «МастерШеф»-16 Євгена Гніденко

29.12.2025

Новорічний стіл важко уявити без страв, які мають свою історію й одразу створюють атмосферу свята. Учасник «МастерШеф»-16 Євген Гніденко поділився рецептом, який по праву можна назвати легендарним, — фарширований короп. Соковите рибне філе, ніжний фарш із грибами, салом та спеціями, перепелині яйця всередині й ароматна золотава скоринка після запікання — ця страва виглядає ефектно й смакує по-справжньому по-домашньому. 

Новорічний фарширований короп — рецепт від Євгена Гніденко МастерШеф-16

Фарширований короп від Євгена Гніденко

Інгредієнти:

  • Короп 3 кг;
  • Цибуля 2 шт;
  • Молоко 250-300 грамів;
  • Булочки 3 шт;
  • Перепелині яйця 6 шт (відварити);
  • Сало 200 грамів;
  • Печериці 400 грамів;
  • Яйце куряче 1 шт;
  • Чебрець, розмарин, сіль, перець, спеції – за смаком.

Спосіб приготування:

Очищаємо коропа, знімаємо шкіру та відокремлюємо мʼясо. Обсмажуємо цибулю на вершковому маслі, окремо — печериці з розмарином і чебрецем.

Перемелюємо на мілкій фракції філе коропа, смажену цибулю, сало, замочені в молоці булочки, гриби додаємо цілі, яйце, сіль, перець, спеції за смаком — вимішуємо фарш. Начиняємо шкіру риби, за бажанням — додаємо перепелині яйця всередину. Викладаємо на деко та запікаємо при 180-200°С 40-60 хвилин до золотавої скоринки

Подача:

Даємо рибі охолонути, нарізаємо порційними шматочками та викладаємо на красиву тарілку разом із запеченою картоплею, томатами чері та зеленню. Всім миру та смачного!

