Новорічний фарширований короп — рецепт від Євгена Гніденко МастерШеф-16

Фарширований короп на Новий рік 2026: рецепт від учасника «МастерШеф»-16 Євгена Гніденко
Новорічний стіл важко уявити без страв, які мають свою історію й одразу створюють атмосферу свята. Учасник «МастерШеф»-16 Євген Гніденко поділився рецептом, який по праву можна назвати легендарним, — фарширований короп. Соковите рибне філе, ніжний фарш із грибами, салом та спеціями, перепелині яйця всередині й ароматна золотава скоринка після запікання — ця страва виглядає ефектно й смакує по-справжньому по-домашньому.
Фарширований короп від Євгена Гніденко
Інгредієнти:
- Короп 3 кг;
- Цибуля 2 шт;
- Молоко 250-300 грамів;
- Булочки 3 шт;
- Перепелині яйця 6 шт (відварити);
- Сало 200 грамів;
- Печериці 400 грамів;
- Яйце куряче 1 шт;
- Чебрець, розмарин, сіль, перець, спеції – за смаком.
Спосіб приготування:
Очищаємо коропа, знімаємо шкіру та відокремлюємо мʼясо. Обсмажуємо цибулю на вершковому маслі, окремо — печериці з розмарином і чебрецем.
Перемелюємо на мілкій фракції філе коропа, смажену цибулю, сало, замочені в молоці булочки, гриби додаємо цілі, яйце, сіль, перець, спеції за смаком — вимішуємо фарш. Начиняємо шкіру риби, за бажанням — додаємо перепелині яйця всередину. Викладаємо на деко та запікаємо при 180-200°С 40-60 хвилин до золотавої скоринки
Подача:
Даємо рибі охолонути, нарізаємо порційними шматочками та викладаємо на красиву тарілку разом із запеченою картоплею, томатами чері та зеленню. Всім миру та смачного!
