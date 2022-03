Після підлого вторгнення росії в Україну нашу країну підтримав практично весь світ. Однак ще важливим питанням залишається «закриття неба» над Україною з боку НАТО. Про це військово-політичний блок попросили й українські зірки. Детальніше — далі.

«Закрийте небо над Україною» — з такою вимогою до НАТО виступили мільйони українців. Серед них і українські зірки: Джамала, Злата Огнєвіч, Настя Каменських, Потап, Ксенія Мішина, Оля Полякова, Ектор Хіменес-Браво, Надія Матвєєва, Марина Боржемська, Дмитро Танкович, Андрій Жельветро та інші.

Відомі українці просять Північноатлантичний альянс не допустити більше вбивств мирних жителів, дітей та людей похилого віку ракетами і бомбами росіян. А для цього важливо закрити небо над нашою країною.

Ми також закликаємо НАТО закрити небо над Україною і, тим самим, урятувати життя українців!

