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Українські зірки звернулися до НАТО з вимогою «закрити небо» над Україною

07.03.2022

Після підлого вторгнення росії в Україну нашу країну підтримав практично весь світ. Однак ще важливим питанням залишається «закриття неба» над Україною з боку НАТО. Про це військово-політичний блок попросили й українські зірки. Детальніше — далі.

Украинские звезды обратились к НАТО с требованием «закрыть небо» над Украиной

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«Закрийте небо над Україною» — з такою вимогою до НАТО виступили мільйони українців. Серед них і українські зірки: Джамала, Злата Огнєвіч, Настя Каменських, Потап, Ксенія Мішина, Оля Полякова, Ектор Хіменес-Браво, Надія Матвєєва, Марина Боржемська, Дмитро Танкович, Андрій Жельветро та інші.

Відомі українці просять Північноатлантичний альянс не допустити більше вбивств мирних жителів, дітей та людей похилого віку ракетами і бомбами росіян. А для цього важливо закрити небо над нашою країною.

Ми також закликаємо НАТО закрити небо над Україною і, тим самим, урятувати життя українців!

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