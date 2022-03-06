Паша Лі загинув під обстрілами росіян в Ірпені

24 лютого росія почала відкриту повномасштабну війну проти України, ведучи обстріли цивільних об’єктів, серед яких лікарні та навіть пологові будинки. До зброї стали чоловіки та жінки усіх професій, у тому числі актори, співаки та інші діячі культури. У результаті жорстоких обстрілів 6 березня загинув актор Паша Лі, який захищав Ірпінь у лавах ЗСУ.

Відомий український актор Паша Лі трагічно загинув під час захисту Ірпеня, з якого 6 березня здійснювали евакуацію мирного населення. Про смерть Паші Лі повідомив адвокат і журналіст Ярослав Куц.

«Навіть фото не встигли зробити… Покойся з миром», ― написав він у своєму Facebook.

Обидва працювали на телебаченні та жили в Ірпені до початку воєнних дій.

З лютого Паша Лі вів програму на телеканалі «День».

Ірпінь перебуває під потужним вогнем військових із росії.

З деякими людьми немає зв’язку. При спробі залишити місто росіяни стріляють по цивільних.

На сторінці Ярослава Куца українці пишуть слова співчуття у зв’язку із загибеллю Паші Лі.

Колеги та друзі Паші Лі журяться через його трагічну смерть.

«Братику», — написав Тарас Цимбалюк.

«Ми усі плачемо. Світла пам’ять тобі, наш герой. Ти був першим актором, який ділився зі мною своїм досвідом та знаннями. Пам’ятаю наші тренінги та твої лекції. Пам’ятаю на все життя», ― зауважила Ксенія Мішина.

Паша Лі народився 10 липня 1988 року в Євпаторії. Він брав участь у талант-шоу «Фабрика зірок»-3 та «Х-Фактор». Знявся у фільмах «Штольня», «Тіні незабутих предків», «SelfieParty», «Правило бою», «Зустріч однокласників».

Світла пам’ять. Герої не вмирають!

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