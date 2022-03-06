Паша Ли погиб под обстрелами россиян в Ирпене

24 февраля россия начала открытую полномасштабную войну против Украины, ведя обстрелы гражданских объектов, среди которых больницы и даже роддома. К оружию встали мужчины и женщины всех профессий, включая актеров, певцов и других деятелей культуры. В результате жестоких обстрелов 6 марта погиб актер Паша Ли, который защищал Ирпень в составе ВСУ.

Известный украинский актер Паша Ли трагически погиб во время защиты Ирпеня, из которого 6 марта проводили эвакуацию мирного населения. О смерти Паши Ли сообщил адвокат и журналист Ярослав Куц.

«Даже фото не успели сделать… Покойся с миром», ― написал он в своем Facebook.

Оба работали на телевидении и жили в Ирпене до начала военных действий.

С февраля Паша Ли вел программу на телеканале «День».

Ирпень находится под мощным огнем военных из россии.

С некоторыми людьми нет связи. При попытке покинуть город россияне стреляют по гражданским.

На странице Ярослава Куца украинцы пишут слова соболезнования в связи со смертью Паши Ли.

Коллеги и друзья Паши Ли скорбят о его трагической гибели.

«Братик», — написал Тарас Цымбалюк.

«Мы все плачем. Светлая память тебе, наш герой. Ты был первым актером, который делился со мной своим опытом и знаниями. Помню наши тренинги и твои лекции. Помню на всю жизнь», — отметила Ксения Мишина.

Паша Ли родился 10 июля 1988 года в Евпатории. Он участвовал в талант-шоу «Фабрика зірок»-3 и «Х-Фактор». Снялся в фильмах «Штольня», «Тени незабытых предков», «SelfieParty», «Правило боя», «Встреча одноклассников».

Светлая память. Герои не умирают!

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