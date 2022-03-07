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Украинские звезды обратились к НАТО с требованием «закрыть небо» над Украиной

07.03.2022

После подлого вторжения россии в Украину нашу страну поддержал практически весь мир. Но все еще важным вопросом остается «закрытие неба» над Украиной со стороны НАТО. Об этом военно-политический блок попросили и украинские звезды. Подробнее — далее.

Украинские звезды обратились к НАТО с требованием «закрыть небо» над Украиной

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«Закройте небо над Украиной» — с такими требованием к НАТО выступили миллионы украинцев. Среди них и украинские звезды: Джамала, Злата Огневич, Настя Каменских, Потап, Ксения Мишина, Оля Полякова, Эктор Хименес-Браво, Надежда Матвеева, Марина Боржемская, Дмитрий Танкович, Андрей Жельветро и другие.

Известные украинцы просят Североатлантический альянс не допустить больше убийств мирных жителей, детей и пожилых людей ракетами и бомбами россиян. А для этого очень важно закрыть небо над нашей страной.

Мы также призываем НАТО закрыть небо над Украиной и, тем самым, спасти жизни украинцев!

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