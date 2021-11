На телеканалі СТБ відбулася прем’єра 3 сезону костюмованої драми «Кріпосна». У новому сезоні серіалу розгортається зовсім інша історія навколо Каті, її друзів та ворогів. Дізнайтеся кількість серій та графік виходу серіалу «Кріпосна» у матеріалі.

Легендарний серіал «Кріпосна. Жадана любов» вийшов на телеканалі СТБ з 1 листопада о 20:15. Це драматична історія про долю кріпачки Катерини Вербицької, яка змушена боротися не лише за своє життя, а й за свободу, любов і щастя.

Яка доля склалася у Каті після весілля із Жаданом? Як їхнє весілля змінило життя у Ніжині та у Києві? І які таємниці піднялися з глибин десятиліть через таку гучну подію?

Серіал виходить із понеділка по четвер о 20:15. Глядачі зможуть подивитись одразу по дві серії легендарної історії! Подивитися серіал можна буде лише на каналі СТБ!

Онлайн серіал «Кріпосна. Жадана любов» доступний на сервісі «Київстар ТБ». 1 листопада в бібліотеці «Київстар ТБ» з’явилися два попередні сезони серіалу «Кріпосна», кожен з яких складається з 24-х епізодів. Серії нового, третього, сезону вже доступні на платформі одразу після ТВ-прем’єри в ефірі СТБ.

«Київстар ТБ» – це платформа онлайн-телебачення, яка надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів. Вона доступна одразу з п’яти різних пристроїв: зі смартфонів, планшетів, ноутбуків, Smart TV або ТВ-тюнерів. Додаток «Київстар ТБ» доступний для всіх операторів мобільного зв’язку в Україні.

Усі нові серії серіалу «Кріпосна» виходять на каналі СТБ по будням крім п’ятниці. Не пропустіть нові серії «Кріпосна»-3 о 20:15 на телеканалі СТБ.

