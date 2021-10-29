З 1 листопада в ефірі СТБ з’явиться додатковий випуск інформаційної програми «Вікна-новини». Він виходитиме з понеділка до п’ятниці об 11:30.

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Відтепер «Вікна-новини» виходитимуть 4 рази на день: об 11:30, 14:30, 17:30 і 22:00.

Ведучими ранкового і денного випусків стали Яна Брензей та Орест Дрималовський.

Вечірній випуск вестимуть Володимир Павлюк і Тетяна Висоцька.

«“Вікна-новини” ― ключовий продукт СТБ. Минулого року в період карантину ми запустили денний випуск о 14:30 ― і вже тоді розуміли, що на цьому не зупинимося, адже світ навколо нас дуже швидко змінюється. За останній рік новини стали важливою частиною щоденного життя українців, навіть тих, хто раніше не дуже активно ними цікавився. Наш глядач відчуває потребу бути в курсі всіх змін, він хоче знати і бачити більше. Тому ми розширюємо присутність “Вікон” не тільки в сітці СТБ, а й в інтернет-просторі ― з 1 листопада додаємо ранковий випуск, а незабаром у “Вікна-новини” з’явиться власний сайт. Усе для того, щоб українці отримали ще більше важливих новин в ефірі СТБ і глибоку аналітику гучних ситуацій у країні та світі», ― зазначила керуюча директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук.

Нагадаємо, інформаційно-аналітична програма «Вікна-новини» на СТБ входить у склад об’єднаної редакції інформаційного мовлення Дивізіону «Новини» групи StarLightMedia, а також у топ найкращих інформаційних програм на українському телебаченні. Ведучі «Вікна-новини» ― Тетяна Висоцька, Яна Брензей, Ольга Кучер, Володимир Павлюк, Орест Дрималовський. Це перші незалежні новини в Україні, яким уже 25 років довіряють глядачі. За дотримання високих стандартів журналістики «Вікна-новини» неодноразово були відзначені професійними телевізійними преміями.

«Вікна-новини» ранковий випуск ― ведучі

Яна Брензей два роки була кореспонденткою економічного департаменту УНІАН. Після перших проб у розважальних телешоу в 2016 році прийшла у «Вікна-новини». У редакції Яна виросла від кореспондентки-початковиці до спеціальної репортерки, а потім ведучої.

Орест Дрималовський був кореспондентом новин львівського телеканалу «Перший Західний». Згодом ― ведучим програми «ОЧІ». Влітку 2020-го розпочав роботу кореспондентом у «Вікна-новини» на СТБ, а восени 2021-го року став їх ведучим.

Дивіться «Вікна-новини» на СТБ з понеділка до п’ятниці об 11:30, 14:30, 17:30 і 22:00.

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