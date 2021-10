З 1 листопада в ефірі СТБ з’явиться додатковий випуск інформаційної програми «Вікна-новини». Він виходитиме з понеділка до п’ятниці об 11:30.

Більше на тему: У програми «Вікна-новини» на СТБ новий ведучий

Відтепер «Вікна-новини» виходитимуть 4 рази на день: об 11:30, 14:30, 17:30 і 22:00.

Ведучими ранкового і денного випусків стали Яна Брензей та Орест Дрималовський.

Вечірній випуск вестимуть Володимир Павлюк і Тетяна Висоцька.

Нагадаємо, інформаційно-аналітична програма «Вікна-новини» на СТБ входить у склад об’єднаної редакції інформаційного мовлення Дивізіону «Новини» групи StarLightMedia, а також у топ найкращих інформаційних програм на українському телебаченні. Ведучі «Вікна-новини» ― Тетяна Висоцька, Яна Брензей, Ольга Кучер, Володимир Павлюк, Орест Дрималовський. Це перші незалежні новини в Україні, яким уже 25 років довіряють глядачі. За дотримання високих стандартів журналістики «Вікна-новини» неодноразово були відзначені професійними телевізійними преміями.

Яна Брензей два роки була кореспонденткою економічного департаменту УНІАН. Після перших проб у розважальних телешоу в 2016 році прийшла у «Вікна-новини». У редакції Яна виросла від кореспондентки-початковиці до спеціальної репортерки, а потім ведучої.

Орест Дрималовський був кореспондентом новин львівського телеканалу «Перший Західний». Згодом ― ведучим програми «ОЧІ». Влітку 2020-го розпочав роботу кореспондентом у «Вікна-новини» на СТБ, а восени 2021-го року став їх ведучим.

Дивіться «Вікна-новини» на СТБ з понеділка до п’ятниці об 11:30, 14:30, 17:30 і 22:00.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.