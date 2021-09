Сьогодні в ефір інформаційної програми «Вікна-новини» на СТБ вийшов новий ведучий. Ним став журналіст і кореспондент «Вікон» Орест Дрималовський. Орест вестиме випуск о 14:30 по черзі з Яною Брензей.

Більше на тему: Журналістка СТБ Емма Антонюк увійшла до лонг-листа премії «Високі стандарти журналістики ― 2021»

«Четвертий ведучий у нашій команді ― це посилення бренду “Вікон”. Орест ― професійний журналіст, кореспондент, він пройшов досить довгий відбір і тепер як ведучий працюватиме в денному блоці “Вікон”. А на вільному від ведення тижні продовжить працювати журналістом», ― зазначив головний редактор і ведучий «Вікна-новини» Володимир Павлюк.

Орест Дрималовський у журналістиці з 2015 року. Ще під час навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка він працював у кількох львівських інтернет-виданнях. У 2019-му став кореспондентом новин львівського телеканалу «Перший Західний». Згодом ― ведучим програми «ОЧІ» на цьому ж телеканалі. Влітку 2020-го Орест перебрався з рідного Львова до Києва і розпочав роботу кореспондентом у «Вікна-новини» на СТБ, знімаючи сюжети на гостросоціальні теми: комунальна і приватна власність, політичні процеси.

Нагадаємо, інформаційно-аналітична програма «Вікна-новини» на СТБ входить у склад об’єднаної редакції інформаційного мовлення Дивізіону «Новини» групи StarLightMedia, а також у топ найкращих інформаційних програм на українському телебаченні. Це перші незалежні новини в Україні, яким уже 25 років довіряють глядачі. За дотримання високих стандартів журналістики «Вікна-новини» неодноразово були відзначені професійними телевізійними преміями.

«Вікна-новини» на СТБ виходять з понеділка по п’ятницю о 14:30, 17:30 та 22:00.

Ведучі ― Тетяна Висоцька, Яна Брензей, Ольга Кучер, Володимир Павлюк, Орест Дрималовський.

Більше на тему: Ведуча «Вікна-новини» Оля Кучер стала мамою!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.