С 1 ноября в эфире СТБ появится дополнительный выпуск информационной программы «Вікна-новини». Он будет выходить с понедельника по пятницу в 11.30.

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Теперь «Вікна-новини» будут выходить 4 раза в день: в 11:30, 14:30, 17:30 и 22:00.

Ведущими утреннего и дневного выпусков стали Яна Брензей и Орест Дрималовский.

Вечерний выпуск будут вести Владимир Павлюк и Татьяна Высоцкая.

«“Вікна-новини” ― ключевой продукт СТБ. В прошлом году в период карантина мы запустили дневной выпуск в 14:30 ― и уже тогда понимали, что на этом не остановимся, ведь мир вокруг нас очень быстро меняется. За последний год новости стали важной частью повседневной жизни украинцев, даже тех, кто раньше не очень активно ими интересовался. Наш зритель чувствует потребность быть в курсе всех перемен, он хочет знать и больше видеть. Поэтому мы расширяем присутствие “Вікон” не только в сетке СТБ, но и в интернет-пространстве ― с 1 ноября добавляем утренний выпуск, а вскоре у “Вікна-новини” появится собственный сайт. Все для того, чтобы украинцы получили еще больше важных новостей в эфире СТБ и глубокую аналитику громких ситуаций в стране и мире», ― отмечает управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

Напомним, информационно-аналитическая программа «Вікна-новини» на СТБ входит в состав объединенной редакции информационного вещания Дивизион «Новости» группы StarLightMedia, а также в топ лучших информационных программ на украинском телевидении. Ведущие «Вікон» ― Татьяна Высоцкая, Яна Брензей, Ольга Кучер, Владимир Павлюк, Орест Дрималовский. Это первые независимые новости в Украине, которым уже 25 лет доверяют зрители. За соблюдение высоких стандартов журналистики «Вікна-новини» неоднократно были отмечены профессиональными телевизионными премиями.

«Вікна-новини» утренний выпуск ― ведущие

Яна Брензей два года была корреспондентом экономического департамента УНИАН. После первых проб в развлекательных телешоу в 2016 году пришла в «Вікна-новини». В редакции Яна выросла от начинающего корреспондента до специального репортера, а затем ведущей.

Орест Дрималовский был корреспондентом новостей львовского телеканала «Перший Західний». Впоследствии ― ведущим программы «ОЧІ». Летом 2020-го начал работу корреспондентом в «Вікна-новини» на СТБ, а осенью 2021-го стал их ведущим.

Смотрите «Вікна-новини» на СТБ с понедельника по пятницу в 11:30, 14:30, 17:30 и 22:00.

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