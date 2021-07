Гороскоп на 1 серпня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому варто бути вкрай пунктуальним, а хто може планувати ремонт? Читайте гороскоп на 1 серпня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Доля приготувала Овну несподівані сюрпризи і круті віражі. Потрібно тільки прийняти все це спокійно і без різких жестів. Відмінний день для того, щоб стрімко забути минуле. Це стосується образ і непорозумінь, які склалися у стосунках з близькою людиною.

1 серпня Тельцю не зайве зайнятися саморозвитком. Але для цього створіть навколо себе комфортну ауру. Це допоможе не лише просунутися вперед у думках та ідеях, а й зав’язати важливі контакти. Сімейним людям без почуття гумору не обійтися. Воно стане в пригоді в побуті.

Близнюки в цей день повинні бути вкрай уважними і пунктуальними. Якщо щось проґавите, то отримаєте по заслугах. На жоден фінансовий урожай не варто розраховувати. Над головами закоханих людей можуть скупчитися хмари. Не вірте чуткам, довіряйте своєму серцю.

У Рака спрацює принцип: що більше віддаси, то більше отримаєш. Надзвичайно легко складуться фінансові операції, за які ви відверто боялися взятися. Відмовляйтеся від спокус любовного плану. Вони можуть відвернути вас від реальності, що загрожує багатьма проблемами.

Зірки обіцяють Леву величезну порцію вражень від нових зустрічей, розмов і поїздок. Тільки не робіть кислу міну, навіть коли щось не хочеться виконувати. Навпаки, проявіть азарт й ініціативу, ось тоді всі справи підуть на лад. Увечері чекайте гостей, тому прибирання краще перенести.

Якщо Діва буде дивитися на речі реально, то ніщо не зіпсує її плани. Навіть люди, які вам заздрять і зичать упасти на рівному місці, відступлять на сотню кілометрів. Зате критика родичів виявиться цілком конструктивною. Ви не заперечуйте, а все прийміть з гідністю.

Терезам варто присвятити цей вихідний близьким людям. Навіть якщо вони не просять у чомусь допомогти, обов’язково візьміть на себе частину їхніх турбот і клопотів. Вдало складуться питання, що стосуються сімейних поїздок і свят. Нікому не давайте обіцянок, особливо щодо романтичних зустрічей.

У Скорпіона буде своя «музика», а в оточення ― своя. Ось на цьому ґрунті можливі конфлікти, емоційна стриманість не завадить. Підступ можливий в отриманні грошей, не влазьте в борги. Вдасться втілити в життя давні бажання. Не виключено, що ви візьмете в дім улюбленця.

1 серпня Стрілець буде метатися між двох вогнів. З одного боку, захочеться зайнятися особистим життям. З іншого ― вирішити побутові питання. Головне, не озвучуйте своїх проблем усім, кого зустрінете на шляху. З будь-якими недугами фізичного характеру боріться негайно.

Козерогові необхідно уникати всього, що веде до суєти і обманів. Звісно ж, передбачити такі ситуації складно, але можна. Якщо включити інтуїцію на повну котушку. У любовних стосунках не намагайтеся переконати партнера в тому, від чого він постійно біжить і ховається.

Обставини можуть скластися не на користь Водолія, тому поводитися потрібно обережно. З поїздками на далекі відстані не поспішайте, вони можуть виявитися небезпечними. Багатьом судилося зав’язати знайомство в інтернеті. Не дивуйтеся, але нові стосунки будуть розвиватися яскравіше і романтичніше, ніж будь-коли.

Зірки рекомендують Рибам увімкнути прозорливість. Тим більше, що природа-матінка вас у цьому сенсі не обділила. Озирайтеся навколо, придивляйтеся до нових людей. Купу цікавих ідей щодо благоустрою будинку виявите на просторах інтернету. Сміливо плануйте ремонт.

